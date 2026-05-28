(audio)Julio Scarabotti: “Este logro a esta altura de mi vida es una caricia en el alma”

28 mayo, 2026 16

El reconocido artista tresarroyense Julio César Scarabotti clasificó a la final del Programa Bienvenidos A Ganar, y deberá volver la próxima semana, en sus redes anunciará que día.

En primer lugar, dijo “llevó 43 años cantando y que me pase esto a esta altura de mi vida es una caricia en el alma, no tengo palabras de agradecimiento por los mensajes y el cariño que estoy recibiendo, tanto en Facebook como en todas mis redes sociales. Asimismo, agradeció a Marcelo Ramirez, de Avión Producciones, por el acompañamiento y apoyo permanente”.

Luego, detalló “el trato que recibís allá es increíble están todo el tiempo a tu lado intentando calmarte, tuve muchos nervios”. A su vez, recordó “Estuve 48 horas sin dormir, viaje en micro e iba memorizándome la canción que eligieron para cantar”

Al pasar a la final, debo esperar que de la producción elijan el tema que toca cantar”, mencionó y aclaró “todos los que cantaron tenían una voz espectacular, todos merecían estar en esta instancia”.

“Voy para disfrutar de la experiencia. Nada fue fácil para mi tuve que esforzarme mucho, siempre defendí a los artistas locales e incluso fui censurado en muchos lados por decir lo que pienso”, finalizó.

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