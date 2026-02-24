(audio)La Casa Del Pantalón se prepara para el comienzo del Ciclo Lectivo 2026

24 febrero, 2026 8

En la cuenta regresiva de la vuelta a clases en todos los niveles, LU24 tuvo la oportunidad de dialogar con Eugenio “Coco” Galilea, referente histórico de La Casa del Pantalón, para informar a la comunidad sobre lo que mas importa a la hora de preparar a los chicos para la escuela: la vestimenta tanto de uniformes, guardapolvos y mucho más.

Primeramente, Galilea expreso que están “muy preparados” y contando con todo lo que exige tanto un colegio privado como público. En lo que respecta a precios, detallo que son parejos con respecto al año 2025 y con la chance de aprovechar descuentos con diversas tarjetas tanto de crédito en cuotas como débito.

Entrando en detalle de guardapolvos, Galilea comentó que “un guardapolvo recto de varón cuesta 25 mil pesos y uno tres tablas de mujer, 33 mil pesos el básico; mientras que los ponchitos, rondan los 14 mil hasta 23 mil pesos respectivamente según el modelo”.

Con respecto al pago con tarjetas, Galilea dijo que “Favacard cuenta con 3 cuotas y para clientes especiales un 20% menos; mientras tanto, el Banco Provincia 4 cuotas y un 10% menos”.

Ya saliendo de lo que tiene que ver con el inicio de clases, “Coco” detalló el panorama de ventas en una situación actualmente compleja del país: “lamentablemente bastante tranquilo. En los 65 años que tengo en el negocio, nunca me toco vivir algo igual más allá de que en esta época las ventas y el movimiento levanta”.

Para finalizar, Galilea invito a que se acerquen ya que cuentan con “variedad y calidad” para que cada niño pueda vestirse como corresponde de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026.

Volver