(Audio)La CGT moviliza a fin de mes contra el plan económico y la vigencia de la reforma laboral

27 abril, 2026 0

El Secretario General de la CGT Regional Tres Arroyos, Rubén Carabajal abordó aspectos sobre la marcha que la Central Obrera realizará a nivel nacional el jueves 30 de abril a Plaza de Mayo.

“Es una marcha que no es por el festejo del Día del Trabajador sino es un día más de lucha, con la particularidad que es un día laboral y no se prevé una movilización masiva sino el acompañamiento de los dirigentes, para manifestar en contra de este plan económico que es para un grupo muy chico y todos los días vemos que cada vez que nuestra familia va al supermercado ve una inflación mentirosa, porque los compañeros no llegan a fin de mes, es una situación muy compleja ya que creo que la gente votó otra cosa, lo eligió y confió, pero el gobierno mintió y hoy no está cumpliendo con lo prometido”.

“Estamos también en contra de la suspensión de la reforma laboral, en el contexto de la medida cautelar, porque nuevamente un juez la dio de baja y tenemos una reforma laboral efectiva a partir del día 23 de abril está vigente”, advirtió

“La CGT va a intentar llevar el pedido a la Corte Suprema y si la Corte no hace caso seguramente esto derivará en un paro general con un acatamiento que va a ser mucho mayor que lo que viene siendo hasta ahora”, dijo y agregó que “se nota mucho la baja en el consumo, la gente va al supermercado y compra lo justo, hace rato no se ven los changos llenos”.

Sobre cómo afecta a su gremio en particular, en el transporte, Carabajal afirma que “nosotros tenemos compañeros de reparto que antes terminaban a la tarde y ahora lo hacen a las once de la mañana; también las empresas de transporte trabajan en un 50% menos porque las empresas, a pesar de tener nosotros un Parque Industrial ya no venden lo que tienen que vender y eso nos afecta; el tema es generalizado, se ve mucha gente dando vueltas por el centro pero no comprando, esperemos que cambie”.

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