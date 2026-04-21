(Audio)La Compañía Había Una Vez visitó Bahía Blanca

21 abril, 2026 0

El pasado domingo la Compañía de payasos Había Una Vez viajó a Bahía Blanca y visitó el Club de Los Peladitos, Gerardo Christensen Fundador e Integrante de Había Una Vez charló con LU 24 y dijo hace 6 años que vamos a Bahía Blanca.

En un primer momento íbamos a Buenos Aires, pero cunado inauguraron el Club de Los Peladitos en Bahía empezamos a ir para allá, por los costos del viaje, para nosotros es un placer.

Como siempre nuestro recorrido visitamos los Hospitales Penna, Italiano y Municipal, en los sectores de Pediatría, Oncología y Aislamiento donde los chicos están atrás de un vidrio.

Después almorzamos con los chicos del Club De Los Peladitos, y a las 16 volvemos hacia Tres Arroyos. La felicidad de los chiquitos es incomparable para nosotros.

Este viaje nos alegró mucho, el jefe de Pediatría del Hospital Penna se puso una nariz de payaso para actuar con nosotros y nos dijo los chicos quedan muy felices después que nosotros nos vamos, y es más fácil trabajar para ellos.

Somos 18 payasos que conformamos una familia y tenemos una relación muy linda, ya que hace 11 años trabajamos a la par, compartiendo hermosos momentos, además nuestros hijos se empiezan a sumar al grupo.

Como cada año hacemos nuestro taller de Payasos Hospitalarios en La Biblioteca Sarmiento, todos los sábados de 14:30 a 16:30 y luego desde Junio empiezan a hacer las Payaguardias.

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