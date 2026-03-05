(audio)La empresa de aviones Humming Airways abrirá en Tres Arroyos

Francisco Erracart, CEO de Humming Airways, empresa de aviones que llegará a Tres Arroyos el próximo mes, habló por LU 24. “Esto empezó el año pasado, ya tenemos una propuesta comercial y se realizarán vuelos de 1 hora, saliendo desde aeroparque, los días lunes y miércoles”, anunció.

“Pensamos en un ida y vuelta con la idea de ir y volver o quedarse, volviendo los días mencionados, según lo desee cada pasajero”, explicó y aseguró “hicimos un análisis, tenemos el conocimiento de que Tres Arroyos es una ciudad muy pujante por eso decidimos apostar en esta zona ”

“Nuestra idea es empezar a funcionar desde abril, la escala se hará dependiendo si algún pasajero debe bajar, si no seguiremos de largo evitando cualquier inconveniente”, mencionó.

“Cada pasajero deberá presentarse media hora antes del horario de salida, el avión que usaremos es un Fairchild Metroliner 23 disponibilidad para 19 pasajeros y muy bueno para utilizar en ciudades de segunda escala”, contó.

“El mismo es ideal para transitar por la zona y además sale sin problemas desde el Aeroparque, detalló y finalmente Erracart anticipó que “el pasaje valdrá 110 dólares (preventa), esta alternativa es más rápida, simple y segura para quienes deben viajar semanalmente como un complemento para los micros y autos, sin reemplazarlos”.

