(Audio)“La Ley Nacional limita nuestro trabajo en Salud Mental”, aseguró Andrea Rossi

28 abril, 2026 62

Andrea Rossi especialista en psicología y Jefa del servicio de Salud Mental en Tres Arroyos habló con LU24 y brindó su mirada sobre la difícil situación que atraviesa el Área de Salud Mental.

“Actualmente estamos en una situación complicada, La ley Nacional obligó a cerrar los distintos manicomios, pero no abrieron las conocidas instancias intermedias esto nos limita para desempeñar nuestra labor”, dijo.

“Los colegios Provinciales son quienes defiende nuestro trabajo, creemos que si dicha ley se aprueba en el Congreso estaremos retorciendo en el tiempo”, contó y mencionó “en Tres Arroyos, hay demanda y siempre faltan turnos en los consultorios, hace falta un espacio especial para internar a los pacientes”

“Hay muchos especialistas que trabajan con los adolescentes a través de sus consultorios externos, para internar a un chico debe ser una situación extrema y estará alejado de los demás”, expresó.

“En tres Arroyos tenemos un gran equipo, pero nos falta que construyan las casas de medio camino, Centros y Hospitales de Día, no pedimos modificar la ley sino respetar lo que la misma dice”, concluyó.

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