(Audio) La Madrid:“Queremos el 100% de los fondos por coparticipación” dijo el intendente

14 abril, 2026 110

Martín Randazzo, intendente de General La Madrid, reclamó que el 100 por ciento que repartirá la Provincia sean bajo el sistema de coparticipación.

Analizó con LU 24 la reunión con Intendentes Radicales en presencia del Ministro de Gobierno Carlos Bianco.

El Funcionario dijo “buscamos que nos den el 100% de los fondos por Coparticipación acordados con Provincia, pero debemos tener en cuenta distintas cuestiones que afectan nuestro pedido”.

“La época cambio, no solo hay problemas económicos, sino también tenemos otras problemáticas. Es una locura que aceptemos el conflicto entre el Presidente y Gobernador, deben dejar de lado las cuestiones políticas, ambos tendrían que frenar su conflicto y trabajar en beneficio del país”, expresó.

“Además, los fondos de Provincia y Nación es la ayuda económica que reciben los 135 municipios provinciales, equivalentes a un 16,14%, no esperábamos ese número, pero es nuestra realidad”

“La Salud y Salud Mental, son los sectores sociales más afectados por la falta de recursos. Soy Intendente desde 2015 y nunca tuvimos tranquilidad para desarrollar nuestra función pública. Es increíble que más de uno diga que económicamente estamos bien, cuando cada municipio recibe solo el 1% de las ganancias”, concluyó.

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