(audio)”La Oposición voto en contra del trabajo”, dijo Moccero Intendente de Coronel Suárez

"La Oposición voto en contra del trabajo", dijo Moccero Intendente de Coronel Suárez

26 febrero, 2026

El intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero habló con LU 24 sobre la propuesta impulsada luego del cierre de la empresa DASS, por lo que el oficialismo decidió presentar una propuesta para crear un taller Municipal textil, pese a ser rechazada por los Concejales de la oposición, consiguieron los votos para que se apruebe.

“En nuestra Localidad, cerró el año pasado la fábrica de empleo más grande que teníamos que era Dass de zapatillas que dejó a 850 trabajadores en la calle”.

“inmediatamente hicimos un decreto de emergencia laboral, nos costó bastante, pero gracias al apoyo de una empresa de Blanquería, logramos generar trabajo y empezaron a traer las máquinas” explicó.

Por otro lado, Moccero aseguró “Necesitábamos la Ordenanza para poder hacer los pagos de los locales y la oposición que nos tiene acostumbrado a poner palos en la rueda no votó a favor”.

“El proyecto fue sancionado por mayoría con respaldo del bloque oficialista, el peronismo y un edil de la Coalición Cívica, a su vez Los radicales y LLA votaron en contra de generar trabajo para la gente es ridículo” consideró.

Según Moccero la postura de la oposición fue porque “no tenían conocimiento de cómo funcionaba” y sostuvo que “si sabían porque el subsecretario de Producción les explicó cómo funcionaba el decreto de emergencia y cómo era el alquiler del lugar”.

Con el aval legislativo, el municipio podrá hacer nuevas gestiones y la empresa es optimista para contratar mayor personal: “Si Dios quiere vamos a traer la hilandería y alquilaremos algo más grande para las maquinas que usan para fabricar”, contó.

En ese sentido, aseguró que “alquilamos un local y conseguimos máquinas del ministerio de Producción y la empresa trae las telas, hicimos una suerte de cooperativa de trabajo, nosotros pagamos el local y el servicio se lo pago dicha empresa le paga a la gente” detalló.

Actualmente el taller emplea a quince personas, pero podrían llegar a muchos más en unos meses: “La empresa puede llegar a tomar hasta cien personas de acá a unos meses siempre y cuando nosotros consigamos máquinas y local” destacó Moccero.

En ese marco, agradeció al ministro de Producción Augusto Costa “quien nos facilitó las máquinas de coser. Contratamos una capacitadora para reconvertir a los que sabían hacer zapatillas para que hagan producción textil y esta persona va capacitando a la gente a medida que vamos consiguiendo mayor cantidad de máquinas”.

“Las políticas del Gobierno de Javier Milei siguen impactando fuerte, obligándonos a cerrar DASS, lo mismo sucedió con FATE y el presidente se burló por lo sucedió”, finalizó.

