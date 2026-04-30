(audio)La Perseverancia Seguros ante la realidad actual del mercado en el país

30 abril, 2026 130

El presidente de La Perseverancia Seguros, Jorge Castiñeira, se refirió en contacto con LU 24 a la actualidad económica por la que atraviesa el país, y afirmó que “ desde hace décadas hemos sabido capear el temporal y llevar el barco adelante, buscando la necesidad del mercado, de nuestros clientes y el contexto económico, buscando cuidar el dinero de nuestros clientes y no haciendo “locuras”.

El mercado asegurador, en los últimos doce meses, nos llama la atención el crecimiento que ha tenido, en un 4,5 %, con una producción de 2 billones de pesos lo que es importante en lo que hace a los seguros patrimoniales; en ese crecimiento hay dos ramas que son la Responsabilidad civil con un 10, casi un 11% de aumento y riesgos del trabajo con un 7% en tanto el sector automotor creció un 1%”, expresó y agregó que “en este período las compañías fueron mejorando sus resultados en ganancias, a fines del 2025 y principios del 2026, y este es el panorama que parece que va en contramano de lo que es el resto del país, esta es la realidad del mercado aquí en Argentina”.

Desde otro punto de vista tenemos que diferenciar la producción de lo que es las empresas y lo que son las personas físicas, bajando la cobertura en este último caso, se ve que en casos en que tienen varios vehículos aseguran los que usan con mayor frecuencia, eso también es la realidad del mercado”.

Nuevo local en Neuquén apostando a Vaca Muerta

Sobre la inauguración del nuevo local en Neuquén, dijo que “la idea de la compañía es posicionarse como un referente en Neuquén más con la expansión de lo que es el tema energético con lo que es Vaca Muerta; tenemos presencia en Neuquén desde el año 76, 77, y con esta inversión pensamos consolidarnos en la zona”.

Castiñeira envió un saludo a todos los trabajadores de Tres Arroyos y toda la zona: “Que pasen un buen día por lo que sabemos que sin ellos el motor de la economía es imposible que avance”, concluyó.

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