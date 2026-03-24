(audio)La realidad de los artistas en Dictadura contada por Juan Urquiaga

24 marzo, 2026 0

El artista plástico tresarroyense Juan Urquiaga, quien participó en la vigilia que se realizó este lunes en el Centro Cultural La Casona, abordó a través del arte las vivencias en el marco de la dictadura cívico-militar generada luego del Golpe de Estado de 1976.

Inicialmente trazó un panorama a nivel nacional, en el que describió lo que sucedía en la Argentina de esos tiempos, y luego hizo referencia “a una convocatoria surgida en Tres Arroyos para pintar murales en la vía pública, en la que se presentó, con un estilo que ya era de su impronta, asemejando al muralismo mexicano, el que presentaba a un integrante de los pueblos originales con una lanza de fuego en sus manos, el que no fue aceptado por un jurado compuesto por artistas tresarroyenses y un militar del Ejército”.

Ellos, “sugiriéndole”, le pidieron que realizara un nuevo boceto, ya que “no era conveniente para el momento que vivía el país”, realizando un modelo que puso a un gaucho en la pampa con esqueletos de animales, que tácitamente hacía referencia a los crímenes y desapariciones de esa época, y según consideró “era más “jugado” que el anterior, el que fue aceptado, y para sorpresa me dieron el premio”.

A lo largo de la charla con LU 24, Urquiaga fue por varios aspectos: habló de la censura vigente en esos años y la adolescencia jaqueada por la Dictadura, y volviendo a la actualidad, convocó a la Marcha que se realizará hacia la Plaza de la Memoria en la tarde de este martes “entendiendo que debería ser más masiva al recordarse los 50 años del Golpe, y dada la actual situación que en paralelo se asemeja las condiciones por las que transitaba el país, con las complicaciones financieras y sociales que hoy por hoy soporta la ciudadanía.

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