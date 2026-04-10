(audio)“La sucursal de INTA en San Cayetano seguirá funcionado”, dijo Natalia Carrasco

10 abril, 2026 0

Natalia Carrasco Directora de la Chacra Experimental de Barrow visitó los estudios de LU24, se refiró al cierre de la sucursal del INTA en Necochea y posiblemente en San Cayetano.

En primer lugar, desmintió y aseguró que “la Sucursal de San Cayetano seguirá funcionando”. Luego, aclaró “seguimos trabajando en la reestructuración, la próxima semana viajo a Córdoba, continuando con este proceso de cambio”.

“Presentamos una propuesta de solución para que las personas puedan seguir trabajando en nuestro territorio. Esto sucedió con el equipo de la Cooperativa ALFA, pidiéndoles que no vayan de nuestra región”.

“En el Partido de Chaves y en San Cayetano nuestras oficinas cerraron, por eso decidimos trabajar en una oficina prestada por el Municipio, pero en Coronel Dorrego estamos en un Centro Cultural Agropecuario”, detalló.

“Nuestra estrategia cambio ya que nos pidieron reducir costos y lugares, pero no queremos seguir perdiendo trabajadores”, detalló y mencionó que “el INTA de Barrow esta muy reducido y desde el 16 de marzo hasta el 31 no pudimos ejecutar nada”.

“Al cerrar nuestras sedes los productores pierden muchísimo ya que toda la información que les brindamos se ve reducida ante la falta de personal y medios para llevarlas a cabo”, explicó.

“Vivimos el día a día, INTA en Tres Arroyos pertenece a La Provincia y por ahora no hay ninguna señal de que quieran cerrar o recortar nuestra sede”, concluyó.

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