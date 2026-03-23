(audio)Llega la revolución para alquilar lo que necesites con la app Givy.ar

23 marzo, 2026 450

El garmense Bruno Rodríguez creó la aplicación, Givy, de alquileres entre particulares, la que se encuentra en período de prueba, permite alquilar cualquier elemento y viene a transformar las formas en el mercado.

Actualmente Bruno reside en Bahía Blanca y se encuentra gestionando la incorporación de los primeros cien socios, que tendrán una insignia dorada de por vida que los distinga, y sin costo las primeras tres publicaciones.

“Está abierta a todo tipo de alquileres, y funciona a oferta y demanda, recibiendo quienes se registren una notificación para asegurar la entrega, y quienes deseen registrarse deben enviar una foto de perfil y ratificarla con el documento de identidad; en el proceso de validación, por si algo se puede romper, se entra en contacto con los organizadores, que determinan el proceso a seguir”, dijo a LU 24.

La app está vinculada a Mercado Pago para poder realizar las transferencias en base a los costos pautados.

Para ingresar como socio, ir a Instagram y entrar a Givy.ar, y registrarse.

Volver