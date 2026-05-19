(audio)Martín Rodríguez Blanco y su mirada ante la demolición de “Casa Hurtado”

19 mayo, 2026 0

El Concejal de Unión por la Patria e Integrante de la Comisión Municipal de Patrimonio Martín Rodríguez Blanco brindó su opinión sobre la demolición de Casa Hurtado en Claromecó.

En primer lugar, dijo “es una verdadera perdida para todo el Distrito, creemos que la comisión de Patrimonio viene haciendo un gran trabajo para darle una identidad al Partido de Tres Arroyos”.

Este es el resultado por la falta de leyes que protejan el Patrimonio, hace 20 años que la casa estaba abandonada, hoy en día pagamos los costos de esa decisión”, mencionó y aseguró “el nuevo propietario solicitó la demolición del inmueble”.

“Nosotros nos comunicamos con el dueño de la casa con el fin de impedir que eso suceda, pero no lo logramos, recibimos el asesoramiento desde la Provincia de Buenos Aires”, explicó.

“Casa Hurtado tenía un valor sumamente importante para todos nosotros y trabajaremos para que esto no vuelva a suceder nuevamente con otro edificio”, finalizó.

Volver