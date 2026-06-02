(audio)“Me gustaría volver a presidir el Radicalismo”, aseguró Cristian Ruiz

2 junio, 2026 0

Este domingo la Unión Cívica Radical elegirá quien será el nuevo presidente del Comité Enrique Betolaza. Cristian Alejandro Ruiz uno de los candidatos para dicho cargo dijo “estamos muy contentos de poder aplicar la democracia en el partido”.

“Personalmente me gustaría volver a presidir el partido volviendo al lugar que me enseño y vio crecer”, afirmó. Luego, detalló que “en estos días hemos recorrido la casa de nuestros afiliados y pudimos charlar con cada uno, nuestra idea es presentar las propuestas que tenemos pensadas para el Radicalismo, recordaron los logros del Partido”.

“El objetivo principal es tener representación propia en el Concejo Deliberantes, por otro lado, queremos marcar un antes y un después cumpliendo un rol diferente con el propósito de volver a ser protagonistas gobernando gran parte del Distrito”, aclaró.

“Nuestra lista está integrada con personajes históricos del Radicalismo, representantes de Buenos Aires y afiliados nuevos, esto se logró con la premisa de reconstruir el Radicalismo Local, además buscamos sumar un referente a nivel Provincial y Nacional”.

“Decidimos hacer una campaña silenciosa e interna con el fin de estar cerca de los afiliados, vimos que la mayoría no esta feliz con nuestra actualidad, pero intentamos sumarlos al proyecto”.

“Por otro lado, buscaremos incrementar el número de afiliados, a su vez queremos volver a construir un vínculo con ellos, animándolos a que se sumen y luchemos por nuestros intereses”.

“Siempre fui autocritico con las ultimas elecciones de candidatos, hace un tiempo que el Radicalismo no cuenta con un militante que sea del Partido, los jóvenes hemos luchado mucho para cambiar esto”, expresó.

Sobre las elecciones para Intendente en el 2027, mencionó “no podemos tener 9 listas con distintos candidatos, debemos llegar a un consenso entre todos para fortalecernos, logrando una propuesta de trabajo segura por y para Tres Arroyos”.

“Creemos que será un día electoral tranquilo, el domingo debe ser un momento de paz y democracia”, finalizó.

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