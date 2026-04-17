(audio)Mía Rodríguez contó de su presente en el Atletismo

17 abril, 2026 11

Este jueves, los estudios de LU24 contaron con la visita de Mía Rodríguez, la joven atleta de 12 años que representa a la agrupación Los Correcaminos bajo la dirección de Ulises Sanguinetti.

Durante la entrevista, Mía compartió detalles de su actualidad deportiva y recordó que sus inicios en la disciplina, hace apenas dos años, estuvieron marcados por la influencia de su madre y su abuela, quienes también practicaban el deporte.

Luego de un año previo cargado de triunfos, la atleta destacó que una de las experiencias más importantes de esta temporada fue su participación en la carrera nocturna realizada en Claromecó.

Con una felicidad evidente, Mía se refirió a su reconocimiento en la Fiesta del Deporte, donde ha sido ternada durante dos años consecutivos. Admitió que, aunque en la primera oportunidad los nervios fueron protagonistas por el desconocimiento de la situación, hoy disfruta enormemente de esa distinción.

En cuanto a su rendimiento reciente, la joven viene de obtener una importante victoria en la competencia de 5k en la Plaza Islas Malvinas, donde logró establecer su récord personal con un tiempo de 18 minutos y un ritmo de 3,46 por kilómetro.

Actualmente, Rodríguez se desempeña en dos disciplinas principales, los 5k y los 1000 metros, manifestando sentirse más a gusto en las pruebas de mayor aliento. No obstante, su efectividad en la velocidad también es notable, ya que recientemente ganó la carrera de 1000 metros en el festival del Polideportivo, marcando un récord de 3,19 minutos.

Con una madurez llamativa, la atleta confesó que disfruta más de las jornadas de entrenamiento que de las propias carreras, y señaló que se siente muy cómoda compitiendo a la par de atletas de mayor edad.

Para sostener este nivel de rendimiento, Mía mantiene una rutina estricta entrenando todas las semanas de 19:30 a 20:30 horas, además de cumplir con los compromisos de competencia los fines de semana. Finalmente, proyectó sus metas para el resto del año, centrando todas sus expectativas en los Juegos Bonaerenses.

Esta será su primera experiencia en dicha competencia y su gran objetivo es lograr la clasificación para participar en las finales en la ciudad de Mar del Plata.

Volver