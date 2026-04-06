(audio)Miqueleiz: Gran remate en Claromecó ahora toca la Ex Fábrica Vizzolini

6 abril, 2026 223

El Martillero Agustín Miqueleiz habló con LU 24 para referirse a los resultados del remate en el ex Parador Posta del Faro de Claromecó.

En primer lugar, dijo “fue un lindo remate, pudimos vender bastante y se acercaron muchos interesados”. Por otro lado, aseguró “yo solo me dedique a vender todo lo que había adentro del Parador”.

“Muchos de los presentes vinieron por curiosidad y otros solo a visitar, pero en su mayoría terminaron comprando algo”, contó y detalló “no sé qué va a pasar con el Lote, de eso se encargarán las autoridades con las personas que están a cargo del inmueble”.

Sobre lo que viene mencionó “el próximo lunes remataremos en la Ex Fabrica Vizzolini, en el predio de Primera Junta 1.315, hay muchas maquinas interesantes para ver y comprar, pero en especial un Motor home”.

“Todo al detalle podrán verlo en Nuestro Instagram Miqueleiz inmobiliaria y en Facebook Remates Miqueleiz”, aclaró. Y finalmente, dijo “el lote ya fue comprado, y esperamos que en un futuro pueda funcionar de nuevo, esta en un gran punto estratégico en la Ciudad”.

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