(Audio)Miqueleiz remata los artículos de la Ex Fábrica Vizollini

13 abril, 2026 0

Este lunes la Inmobiliaria Miqueleiz rematará en Primera Junta 1315 desde las 14:30, Agustín Miqueleiz en charla con LU24 dijo arrancamos más temprano por un tema de luz y los días son más cortos”

“La exhibición empezó a las 10 y finaliza a las 12, donde encontrarán herramientas, maquinas y demás elementos que fueron usados en la Ex Fabrica Vizollini y otras cosas en gran estado pertenecientes a la familia Filas”, explicó.

“Las condiciones de venta son, al contado con un 10 % de comisión”, concluyó.

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