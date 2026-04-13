(Audio)Miqueleiz remata los artículos de la Ex Fábrica Vizollini
Este lunes la Inmobiliaria Miqueleiz rematará en Primera Junta 1315 desde las 14:30, Agustín Miqueleiz en charla con LU24 dijo arrancamos más temprano por un tema de luz y los días son más cortos”
“La exhibición empezó a las 10 y finaliza a las 12, donde encontrarán herramientas, maquinas y demás elementos que fueron usados en la Ex Fabrica Vizollini y otras cosas en gran estado pertenecientes a la familia Filas”, explicó.
“Las condiciones de venta son, al contado con un 10 % de comisión”, concluyó.