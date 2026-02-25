(audio)Miriam será operada y su hija Isis podrá seguir estudiando con una beca total

La solidaridad de los vecinos de Tres Arroyos permitió que se lograra el objetivo de reunir los fondos para la operación de Miriam, quien se encuentra internada desde el pasado fin de semana tras un accidente, de esa manera lo comentó Isis a LU24.

Gracias a la rápida respuesta de la comunidad, se pudo adquirir la prótesis de forma particular para evitar la espera de 49 días que estimaba el hospital, permitiendo que la cirugía se programe finalmente para mañana a primera hora bajo la supervisión del Dr. Pizarro.

Isis, la hija de 17 años de Miriam, explicó que, aunque la empresa Seguro Metal confirmó que se hará cargo de los gastos, la urgencia de la intervención médica hizo necesaria la movilización solidaria, ya que los tiempos administrativos del seguro suelen ser extensos. La familia del hombre involucrado en el accidente, que es conocido de la víctima, también ha estado presente colaborando activamente, incluso organizando rifas a través de su comercio de ropa para ayudar con los gastos diarios.

La situación es crítica para el hogar, ya que Miriam representa el único ingreso económico para ella, su hija y la abuela de la familia. No obstante, en medio de la dificultad, Isis recibió la noticia de que podrá continuar sus estudios en la Escuela Agropecuaria a partir del 9 de marzo con una beca del 100% que cubre tanto la cuota como el transporte. La joven destacó que esta experiencia le ha permitido valorar profundamente el esfuerzo que su madre realiza día a día para sostener el hogar.

