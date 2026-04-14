(Audio)Oscar Basile nuevamente en Tres Arroyos

14 abril, 2026 0

El doctor Oscar Basile, vuelve a Tres Arroyos, el próximo jueves atenderá en Policoop con su tratamiento para bajar de peso.

En conversación con FM Ilusiones dijo “durante el verano recibí muchas consultas y muchas personas decidieron empezar la dieta”. Luego aseguró que “una vez alcanzado el pesaje estipulado, hacemos un mantenimiento para ir sacando de a poco la medicación y debemos controlarlo por mes”.

Actualmente en Europa, se utiliza la dieta mediterránea con legumbres, Aceite de Oliva, cereales, palta, proteínas, frutas y verduras”, detalló y afirmó que “cualquier medico nutricionista le dará esto a sus pacientes”.

“Por turnos contactarse al 223 – 079169”, finalizó.

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