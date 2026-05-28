(Audio)Ouwerkerk: “La sequía no impidió que la Cosecha de Gruesa sea buena”

28 mayo, 2026 64

Juan Ouwerkerk, Secretario de la Cooperativa ALFA en Tres Arroyos y Director del Consorcio del Puerto Quequén analizó el presente del campo con nuevas novedades sobre la cosecha de Gruesa.

“Venimos obteniendo resultados impensados, aunque hay rindes dispares, la sequía en los meses anteriores no impidió que en general la cosecha sea buena para los campos de la zona”, contó.

“Los productores optan por vender lo justo y necesario, siempre retienen una parte para ir usando a medida que lo necesiten, los anuncios de que las retenciones bajaron un 2 por ciento, fueron un impacto positivo”.

“Ese porcentaje permite una previsibilidad pedida por mucho tiempo y esperamos que a futuro sigan disminuyendo, la realidad es esta continuamos buscando una estabilidad económica”, detalló.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que el dólar siga planchado y no se dispare nuevamente sabemos que si esto sucede el sector más perjudicado será el campo”, concluyó.

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