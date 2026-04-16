(Audio)Ouwerkerk y el 88º aniversario de la Cooperativa Rural ALFA

16 abril, 2026 31

La Cooperativa Rural ALFA de Tres Arroyos celebra su 88º aniversario, Juan Ouwerkerk presidente del Consejo de Administración analizó el presente, “Este año nos recibe con una Cooperativa sólida, firme y fortalecida, con las preocupaciones diarias ante la falta de lluvia, pero siempre pensando en la producción de nuestros asociados”.

“Actualmente no tenemos preparadas grandes inversiones, aunque seguimos apostando fuerte con el proyecto Huertas Escolares y nos mantenemos en constante comunicación con la sociedad”, detalló.

Conflicto en Medio Oriente y su impacto en los fertilizantes

Ouwerkerk opinó que “esta situación nos preocupa ante los cambios en el precio de fertilizantes, el mismo depende del Petróleo y buscamos la vuelta para que nuestros productores puedan seguir sembrando”.

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