(Audio)Pablo Garate brindó unas palabras en un nuevo Aniversario de Tres Arroyos

24 abril, 2026 63

En el Aniversario 142 de Tres Arroyos, el Intendente Pablo Garate habló con LU 24, analizó el presente de nuestra localidad y manifestó: “hace unos días vengo diciendo que, a pesar del contexto tan difícil, Tres Arroyos tiene la característica de ser una comunidad unida y pujante.

“Actualmente nuestra localidad no para: además todos debemos mirar hacia el futuro, en términos generales hacemos mucha fuerza para superar cada problema y así proyectarnos en un distrito grande”, expresó.

“Yo viví toda mi vida acá, tengo muchos recuerdos. Sin ir más lejos el otro día visité el Jardín 901, donde me vinieron a la mente muchos momentos hermosos de mi niñez. En esta doble función como vecino e Intendente cada lugar que visitó siempre me trae a la un recuerdo, sigo acordándome de algo, donde hoy funciona La Casona, yo antes jugaba al fútbol”, relató.

A su vez, Garate mencionó “siempre estoy atento a los reclamos y críticas de los vecinos, así me demuestran que hacen su parte para intentar cambiar nuestro futuro como comunidad. Hago lo imposible para que mi lugar en el mundo día a día esté mejor, eso siento a diario, pero especialmente en cada aniversario. Hay algo que diferencia a Tres Arroyos de los demás eso es, cuando a alguien le pasa algo todos hacemos nuestro esfuerzo en ayudar a esa persona” dijo.

“Todos los intendentes aportamos nuestro granito de arena, además lo que uno hizo bien, su reemplazante mantuvo esa idea; así cuidamos nuestra localidad y actualmente podemos proyectar a futuro construyendo un Tres Arroyos más grande”, finalizó.

Volver