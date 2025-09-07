(audio)Pablo Garate: “tenemos que defender el sentido positivo del voto”

El intendente municipal Pablo Garate votó, y luego en declaraciones a la prensa dijo que “tenemos que defender el sentido positivo del voto, yo estoy recorriendo algunas escuelas, está claro que hay una responsabilidad mayor pero estamos deseando que todo salga bien y que los vecinos expresen su veredicto sobre lo que está pasando en Tres Arroyos”.

“Vamos rindiendo cuentas a medida que vamos haciendo, pero el análisis final lo tienen ellos, nosotros evaluaremos luego como se desarrolló la situación”, explicó.

