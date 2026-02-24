(audio)Peca Distéfano: “Las tarifas para transportistas aumentaron un 12%”

Nuevo aumento en las tarifas para los transportistas, en este caso recibirán un 12% más así lo aseguró Héctor “Peca” Distéfano de ATCADE, Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos, en su visita al estudio de LU 24 dijo “ya le informamos a todos de esta medida, las tres Cooperativas más importantes de la zona y todos los dadores de carga acataron dicha orden implementándola sin ningún inconveniente”.

“Esto es un logro, pese a que no alcanza, estamos muy conformes con lo que logramos, esta tarifa es telefónica para obtenerla deben acercarse al Ministerio de Transporte y firmarla para empezar a pedir ese aumento”, aseguró.

“Venimos bastante bien, todos estamos de acuerdo y por eso no hay ningún problema entre nosotros, la tarifa aumentará nuevamente a fines de mayo en el medio de la Cosecha de Soja”.

“El tema es el aumento del combustible, no te informan nada y te enteras cuando vas a cargar nafta, por otro lado, los neumáticos representan una facilidad para adquirirlo y seguir trabajando”, enumeró.

“En nuestra zona abarcamos toda la zona hasta Coronel Dorrego, Chaves, San Cayetano, De La Garma y desde Benito Juárez para adelante las tarifas son un desastre como así también con Pringles”

“Agradezco a toda la gente de nuestra zona Tres Arroyos es un puerto seco y debemos hacerlo valer, nuestro beneficio es tener los puertos cerca, mientras que nosotros viajemos a La Plata mantendremos un costo adecuado de las tarifas”, explicó.

“Ante cualquier inconveniente con esta medida les pido que se comuniquen conmigo para solucionar el problema, evitando una complicación mayor” pidió y contó “por otro lado, estoy metido en el negocio de la papa y cebolla, quiero aclarar que no deje el Gremio”.

“Estamos totalmente a disposición de los transportistas para ayudar en lo que sea para mejorar la situación”, concluyó.

