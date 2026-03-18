(audio)Pedro Lazarte, un agradecido en medio de la tormenta

18 marzo, 2026 0

En los estudios de LU 24, el vecino Pedro Lazarte hizo un agradecimiento público por la situación por la que tuvo que atravesar en momentos en que la tormenta precipitaba sobre Tres Arroyos.

“Quiero agradecer a la gente que nos colaboró ya que fue un momento difícil para nosotros, porque nos levantamos a las 2 de la mañana y vimos que había agua en todos lados de la casa, llamamos a la alarma Red 24, y mi señora a la Policía y los Bomberos”, expresó.

“Los policías estuvieron en un ratito en mi casa, estaba cortada la luz, y en ese momento llegó la Municipalidad, de la Patrulla Urbana, vinieron dos chicos y a l ratito cayó otro más: me llamó la atención cuánta gente vino en el momento en que los necesitábamos : se había tapado la cloaca, estábamos sin luz, y no sabíamos qué hacer, en 36 años que vivimos acá en Barrio Los Aromos, yo tengo 80 años, mi señora setentipico”, graficó.

“Lo que yo más quiero destacar la actitud de uno de los chicos de la Municipalidad que vino, se preocupó, se fue a buscar un gancho para sacar la tapa de la cloaca, que no pudimos hacerlo finalmente, pero quiero destacar eso, la acción de las fuerzas vivas, eso es lo que queremos destacar, yo me sentí acompañado por esta gente, por Red 24, por la Policía, por la Municipalidad, por lo que les digo que llamen, es bueno saber que no estamos solos, me sentí realmente acompañado”.

Al otro día vinieron de Obras Públicas para tratar de solucionar el tema, que ya habíamos podido hacerlo, al llamar al gasista, pero, reitero quiero destacar las actitudes y ayudas recibidas, en una situación de angustia que vivimos”, concluyó.

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