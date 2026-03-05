(audio)Pesca: este viernes finalizan las inscripciones anticipadas para el Concurso del Quequén de Oriente

El Quequén de Oriente, este viernes cierran las inscripciones anticipadas para la 10º edición de su concurso que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo.

Ricardo Pérez presidente de la Subcomisión de Pesca en charla con LU24 dijo “tenemos muchas expectativas, como siempre esperando el momento y trabajando”

Sobre los premios contó “hay en juego una camioneta Hilux 4×4, un Yaris a sortearse entre todos los inscriptos anticipados y más de 135 millones de pesos, era lo que anhelábamos, esto no es sencillo, pero estamos con muchas ganas y fé de que todo salga bien”.

“Aprovecho el espacio para felicitar al Recreativo Echegoyen por su concurso, el panorama es esperanzador, por nuestra parte esperamos que el tiempo nos acompañe”, acotó.

“Las anticipadas están disponibles hasta mañana a la noche en todas las casas de pesca distribuidas en la zona, aceptamos todos los medios de pago”, explicó y anticipó que “la cancha de pesca será desde el parador ubicado en calle 18 hasta el Arroyito, si el tiempo nos acompaña trataremos de alargarla un poquito más”.

“Llegar al 10º concurso es hermoso y siempre debemos poner lo mejor de nosotros para seguir creciendo, queremos superar las 1400 cañas número logrado el año pasado”, finalizó.

