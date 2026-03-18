(audio)Petróleo, carne y dólar: el impacto directo en el bolsillo – Carlos Ordóñez

18 marzo, 2026 0

El aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y la suba del precio de la carne en los últimos meses muestran cómo la economía argentina está cada vez más ligada a los valores internacionales.

Hoy, sin el “barril criollo”, cuando sube el petróleo en el mundo, también sube el precio de los combustibles en el país, con impacto directo en la inflación.

Pero el fenómeno no se limita al petróleo. En los últimos meses también se registró una fuerte suba en el precio de la carne. Las expectativas de mayores exportaciones y la ampliación de mercados internacionales tienden a alinear el precio interno con el valor que paga el mercado global. Así, aunque la carne se produce en la Argentina, el consumidor local termina enfrentando precios cada vez más elevados.

En paralelo, la inflación se ubica cerca del 3% mensual y el dólar se mantiene estable, lo que abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema actual. A esto se suma la debilidad de las reservas: el Banco Central compró 3.800 millones de dólares, pero destinó la mayor parte al pago de deuda, lo que limita la acumulación.

Así, en una economía más abierta, los shocks externos se trasladan directamente al bolsillo. Como decía Atahualpa Yupanqui:

“Las penas son de nosotros… las vaquitas son ajenas.”

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