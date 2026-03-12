(audio)Reciclando tapitas, la Fundación Boreal diseña y entrega gratuitamente anteojos

En el marco del avance de la economía circular, la Fundación Boreal puso en marcha una campaña que transforma tapitas plásticas en marcos de anteojos destinados a personas sin acceso a atención oftalmológica. Según la organización, con entre 12 y 1% tapitas se produce un marco.

La iniciativa forma parte del programa Promover Salud, centrado en la atención visual. En los últimos años, la entidad donó miles de anteojos a personas en situación de vulnerabilidad. En 2025 incorporó una fábrica propia para producir los marcos, con el objetivo de integrar reciclaje, fabricación y distribución en un mismo circuito.

“La campaña surge de la necesidad de ampliar el acceso a anteojos y de generar un impacto ambiental positivo. Convertir tapitas en marcos implica transformar un residuo en una herramienta que mejora la calidad de vida”, señaló Cristian Mur, director ejecutivo de la tucumana Fundación Boreal a FM Ilusiones.

“Las campañas nuestras tienen tres colectivos sanitarios que recorren varias provincias, ya que a la gente se le dificulta acceder, por lo que se arman este tipo de operativos y nos encontramos que se encontraba incompleta esta acción, porque el costo de un anteojo puede consumir una jubilación mínima, ya que el marco incide en los costos además de los cristales, por lo que empezamos a mandar a hacerlos poniendo todos los recursos en su fabricación para poder duplicar a la cantidad de personas por lo que nos pusimos como meta hacerlos y vimos que reciclando las tapitas se puedan realizar, por lo que lo transformamos en el proceso para poder realizarlas”, sostuvo.

“Lo más novedoso fue poder incorporarnos a la economía circular y después atacamos la otra parte que era la parte de los cristales y como complemento solicitamos fondos para poder comprarlos a la Embajada de Alemania por lo que en noviembre pudimos entregar unos 1200 anteojos recetados, completos; hoy 12 de marzo llevamos entregados unos 520”, dijo.

“Juntamos las tapitas en los operativos y también la gente se acerca a las oficinas de la Fundación”, agregó Mur refiriéndose a la exitosa operatoria.

