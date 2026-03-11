(audio)Rodríguez Blanco: “con pluralidad de opiniones trabajamos para beneficio de los tresarroyenses”

Martín Rodríguez Blanco, concejal por Fuerza Patria se refirió a su debut como edil en la primera sesión desarrollada el último jueves, y destacó la labor de las comisiones “en las que con la pluralidad de opiniones trabajaremos para el desarrollo que beneficie a todos los tresarroyenses”.

Inicialmente la nota lo tuvo como protagonista de la Fiesta Provincial del Trigo, ya que formó parte del equipo que organizó el evento, y se mostró muy satisfecho por lo que se vivió durante los cuatro días de la misma.

“Pudimos disfrutar de un muy buen cierre y, por la experiencia que tengo, de fiestas anteriores el espíritu del equipo organizador no se pierde a pesar de tener que contemplar un montón de aspectos que se van solucionando para permitir que la fiesta sea de la comunidad, del vecino y de todos los tresarroyenses, y que este proyecto siga por muchos años más”.

Sobre la presencia del Ballet de Apertura que identifica al evento, historió sobre los inicios en el año 2012, y relató que “me habían convocado por ser partícipe del Ballet Camin en Cosquín”, y agregó que en el mismo “participan integrantes de distintas localidades y de la ciudad. Este año apuntamos a la Mujer Trabajadora, una figura que estuvo un poco oculta, en algún momento de nuestra historia”.

El Concejo: “trabajar juntos en beneficio de los vecinos”

Sobre el inicio de las actividades legislativas, donde Rodríguez Blanco debutó en su banca en el presente período, dijo que “estamos trabajando mancomunadamente con los demás bloques, algo que se habla mucho en campaña y empuja en el día a día a seguir trabajando sobre todo para el vecino, para la comunidad que son quienes decidieron que nosotros estemos ahí”.

“Nosotros nos apoyamos en la experiencia de los compañeros que estuvieron en otras oportunidades, esa es la clave, yo que vengo del Poder Ejecutivo, veo que se trabaja algo distinto, la función difiere y los tiempos me gustan mucho porque se ve la pluralidad de pensamientos en los que surgen nuevas cuestiones que hacen que estemos todos por el bien del vecino”, resaltó.

La obra de agua

Respecto el anuncio de la licitación de la obra de agua anunciada por el intendente, el concejal dijo que “este anuncio no deja de ser algo de lo que venimos trabajando, durante este período que le toca como intendente; nosotros acompañando y trabajando para que así sea, es algo más esperado que se tenía que lograr desde hace más de 20 años, y este recambio del 25% de la red me pone muy contento como tresarroyense y como concejal y como parte de la gestión también”.

La SAPEM y un transporte necesario para la ciudad

Tenemos que aguardar obras importantes como el transporte y el modelo de la SAPEM – sociedad mixta entre privados y el Estado Municipal, para lograr el servicio de transporte urbano – se viene desarrollando en distintas ciudades, y creo que el transporte es uno de los servicios que tenemos que aportar, por el crecimiento de Tres Arroyos, las distancias son mayores; uno de los factores vinculados a mi gestión anterior en Cultura fue el Conservatorio, donde hace que una de las prioridades sea el transporte”.

Finalmente auguró: “desde el comienzo creo que todos tirando para el mismo lado tendremos un período legislativo que a pesar de los distintos colores, tiene la meta de trabajar para el vecino; ojalá que sigamos así, trabajando en los distintos bloques y que se vea reflejado en cada sesión”.

