(audios) Récord, emoción y un ganador tresarroyense: así se vivió el Concurso de las 6 Horas en Reta

Con 660 cañas y una jornada ideal para la pesca, el balneario Reta fue escenario del tradicional concurso del Club de Pesca y Desarrollo de Tres Arroyos. El evento no solo marcó un récord de inscripciones, sino que dejó como figura destacada al flamante ganador: Raúl Marcelo Turienzo, de Tres Arroyos, quien se llevó el primer premio de 10 millones de pesos gracias a una corvina excepcional de 4,540 kilos.

Un concurso multitudinario y de gran nivel

Desde temprano, LU24 transmitió desde la costa, donde el presidente del Club de Pesca, Adrián Leguizamón, celebró la enorme convocatoria: “Superamos las 650 cañas. Mucha gente consultó desde afuera y la respuesta fue impresionante. El concurso se viene desarrollando impecable y están ingresando corvinas de buen porte.”

Si bien el viento rotó y el pique se cortó momentáneamente, la competencia se mantuvo abierta hasta el final: “Hasta las 4 puede haber sorpresa. El mar siempre tiene sorpresa.”, señaló Leguizamón.

El club, que atraviesa su segundo año bajo su presidencia, también destacó el trabajo colectivo y anunció obras en curso:

Remodelación del frente del club

Nueva cartelería

Arreglos y pintura interna

“Sin el grupo, no se puede hacer nada. Esto nos ayuda muchísimo.”

El momento clave: la captura del campeón

Finalizado el concurso, se conoció al gran vencedor. Raúl Marcelo Turienzo, visiblemente emocionado, relató cómo fue el instante en que logró la pieza que definiría el certamen.

“Pensé que era un chucho. Cuando se acercó y la vi, era terrible corvina, un corvinón.”

La captura ocurrió en el sector del Honguito, cerca del mediodía, utilizando langostinos como carnada.

Luego de asegurar la pieza, comenzó la espera: “Hasta que no termina esto no se sabe. Desde que la saqué hasta las 4 estuve pensando si alcanzaba, si salía otra más grande… pero se nos dio.”

Acompañado y agradecido

Turienzo participó junto a su padre y amigos, quienes lo acompañan habitualmente en los concursos.

“Agradezco a mi papá, a mi familia, a mis amigos y principalmente a mi mujer, que es la que me banca siempre.”

Sobre qué hará con los 10 millones, entre risas admitió: “Todavía no lo pensé… algo vamos a hacer.”

