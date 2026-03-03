(audio)Sergio Sjielborg llevó tranquilidad tras la tormenta y pidió precaución por cables caídos

3 marzo, 2026 0

El jefe técnico de CELTA, Sergio Sjielborg, brindó a LU24 un informe detallado sobre el estado del servicio eléctrico en Tres Arroyos y las localidades vecinas luego del temporal de viento y lluvia que azotó la región.

El especialista señaló que, si bien el fenómeno meteorológico generó diversos inconvenientes, la mayor intensidad del viento se registró en la zona de Reta, donde la caída de ramas y gajos afectó el tendido eléctrico durante la noche, aunque destacó que la mayoría de estos problemas ya fueron resueltos por las cuadrillas de emergencia.

En la actualidad, el personal técnico se encuentra abocado exclusivamente a normalizar reclamos puntuales en zonas rurales. Sjielborg explicó que estos casos se deben principalmente a la actuación de los fusibles de protección, dispositivos diseñados para interrumpir el paso de la energía ante descargas eléctricas o rayos, evitando así que las sobretensiones ingresen a los domicilios y provoquen daños graves en las instalaciones o electrodomésticos de los usuarios.

Un punto fundamental en el que hizo hincapié el jefe técnico fue el trabajo preventivo de poda eléctrica que la cooperativa realiza durante todo el año. Según indicó, mantener despejadas las líneas de media y baja tensión es clave para que los cables soporten grandes velocidades de viento, aunque reconoció que ante la caída de árboles de gran porte que se encuentran fuera del área de poda permitida, la infraestructura queda expuesta a daños inevitables.

Finalmente, Sjielborg emitió una advertencia crucial para la seguridad de la población: ante la presencia de cualquier conductor o cable caído en la vía pública, los vecinos jamás deben intentar tocarlo o removerlo por su cuenta. Remarcó que un cable de telefonía o fibra óptica puede estar energizado si ha quedado rozando una línea eléctrica más arriba. Por este motivo, instó a la comunidad a realizar el reclamo inmediato al 0800 de CELTA para que un móvil de seguridad acuda al lugar de forma automática.

