(audio)Sergio Vitali: “La digitalización de ANMaC permite transferencias de armas en 24 horas”

3 febrero, 2026

El sistema de control de armas en Argentina ha dado un giro de 180 grados hacia la modernización. Sergio Vitali explicó en dialogo con LU24 que el proceso, que históricamente estuvo plagado de formularios físicos y demoras postales hacia Buenos Aires, ahora se ha trasladado casi íntegramente al teléfono celular a través de la aplicación Mi Argentina.

Adiós al papel, hola a la agilidad

Vitali destacó que el nuevo sistema digital no solo es más cómodo, sino que elimina los errores administrativos que antes “congelaban” los expedientes por meses. “Antes mandábamos papeles y por una letrita o un numerito mal puesto, te observaban todo y el trámite se volvía lentísimo. Ahora es mucho más ágil y económico”, aseguró.

Uno de los puntos más disruptivos mencionados por Vitali es la Transferencia Express. Esta modalidad permite que, si dos personas ya cuentan con su credencial de Legítimo Usuario vigente, la transferencia de un arma se realice de forma online, con una velocidad de entrega de entre 24 y 48 horas, un proceso que antes podía demorar hasta 90 días.

Tenencia vs. Portación: la confusión más frecuente

El especialista fue enfático al diferenciar los dos estatus legales, una confusión recurrente entre los ciudadanos:

Tenencia (legítimo usuario): es el permiso para poseer un arma en el hogar o transportarla hacia un club de tiro. Vitali lo comparó con el carnet de conducir: “Es saber manejar el arma”. Condición de transporte: El arma debe ir descargada, en su funda y con el cargador aparte.

Portación: es llevar el arma lista para disparar (en la cintura). Vitali aclaró que este permiso es excepcional para civiles: “Se otorga en casos muy especiales, como personas que manejan grandes sumas de dinero o han sufrido secuestros, y debe demostrarse la necesidad real”.

Requisitos que no se flexibilizan

Pese a la rapidez digital, Vitali recordó que los filtros de seguridad siguen siendo los mismos. El Estado continúa exigiendo los cinco requisitos fundamentales:

Ser mayor de 18 años.

Inexistencia de antecedentes penales.

Aptitud física y psicológica (examen psicofísico).

Idoneidad de tiro (examen práctico con instructor).

Justificación de medio lícito de vida (ingresos demostrables).

El arma como “acto reflejo”

Sobre la demanda actual, Vitali señaló que el mercado se mueve por momentos y contextos sociales. “Es un acto reflejo; según los hechos delictivos que ocurren en la zona, la gente decide comprar un arma”, admitió, señalando que los precios se mantienen estables en términos históricos al estar cotizados en dólares.

