(audio)Transportistas de cargas lograron un incremento del 12% en la tarifa

Transportistas de cargas lograron un incremento del 12% en la tarifa

13 febrero, 2026

Con la presencia del ministro del área de la Provincia de Buenos Aires, y representantes del sector, se logró una mejora de un 12% la mejora en los valores del transporte de cargas, este jueves en La Plata.

Héctor “Peca” Distéfano, representante de ATCADe dio a conocer la novedad a través de LU 24 y dijo que “desde antes de la cosecha fina no se actualizaban los valores, por lo que estamos bastante contentos con el acuerdo”.

“Convengamos que ahora los gastos del camión son enormes: el tema combustible y neumáticos”, por lo que desde la semana que viene estaremos cobrando la nueva tarifa, ya estaremos avisando a los dadores de carga y las cooperativas”, expresó.

“Es complicado el mantenimiento, pero de a poco en esta zona vamos mejorando los camiones; hay muchos que van renovando también los acoplados, ahora que están de moda los de cuatro ejes, y hay una cooperativa muy importante que ha dado mucha ayuda a su gente de modo fijo”.

Planteada la posibilidad de comprar un camión y cuánto cuesta, “Peca” dijo que “los valores para “arrancar” están para un chasis más o menos unos 100.000 dólares, y el acoplado puede conseguirse hasta 60 mil, y no se recupera enseguida la inversión; hay gente que quiere comprar, pero está complicado”.

Un viaje de 30 toneladas a Necochea con el incremento saldría 1 millón de pesos y a Bahía Blanca, 1 millón y medio”, dijo, respecto a la nueva tabla que se aplicará próximamente y aseguró también que en tres meses habrá un nuevo encuentro para revalorizar la misma.

