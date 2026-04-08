(audio)Tregua en Medio Oriente: Cadenas humanas, Petróleo a la baja, y una pausa sin resolución

8 abril, 2026 0

Contador Carlos Ordóñez

Tras las amenazas de Donald Trump de que “una civilización podría desaparecer para no volver jamás”, finalmente se alcanzó un alto el fuego por 14 días entre Estados Unidos e Irán. En las horas previas al acuerdo se vivieron imágenes impactantes dentro de Irán: el gobierno convocó a la movilización de millones de personas y se formaron cadenas humanas alrededor de plantas energéticas y puentes estratégicos, con banderas iraníes y civiles tomados de la mano para impedir bombardeos. Las escenas reflejaban el nivel de tensión y el riesgo de una escalada mayor.

Trump presentó la tregua como un éxito, pero el resultado es limitado. Se habilita parcialmente el tránsito por el Estrecho de Ormuz, bajo influencia iraní y con versiones de un peaje por buque petrolero. Irán mantiene su gobierno, no desmantela su programa nuclear y conserva uranio enriquecido.

En el plano militar y diplomático, el conflicto dejó costos para Estados Unidos: desgaste de arsenal, tensiones con aliados de la OTAN y una imagen política interna más frágil tras la escalada. La tregua reduce la tensión, pero no implica una victoria clara.

El petróleo reaccionó de inmediato y bajó desde la zona de 110 dólares hacia 90, aunque no se espera un regreso rápido a los niveles previos por daños en infraestructura y la fragilidad del acuerdo. La reapertura permitiría reactivar el transporte de petróleo, gas, fertilizantes y helio industrial.

La guerra entra en pausa, pero no termina: Estados Unidos no logra sus objetivos, Irán gana tiempo y en dos semanas el escenario puede volver a cambiar.

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