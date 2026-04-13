(Audio)Yanina Yitani: “Es un orgullo ser Presidenta de la Comisión de Colectividades Extranjeras”

13 abril, 2026 0

La Comisión de Colectividades Extranjeras tiene nueva presidenta, hablamos de Yanina Yitani, quien habló con LU 24 y dijo “es un orgullo para mí, todos alguna vez soñamos con ser presidente de la Comisión representando a nuestros ancestros”.

Sobre la Expresidenta Andrea Tolosa aseguró que “dejo la vara muy alta, con un gran trabajo y la colaboración de todos”. A su vez, mencionó “conformamos un grupo muy hermoso decidido en trabajar y hacer todo para seguir creciendo”.

“Tenemos muchos proyectos encaminados, uno de ellos La Fiesta de las Colectividades a realizarse el 5 y 6 de septiembre, con una propuesta nueva”, detalló.

Luego, agradeció a Alexander representante de Venezuela y nuevo Vicepresidente, “quien me acompañará en este cargo”. Finalmente, dijo “hoy dejo de ser presidenta de la Sociedad Libanesa y mi puesto lo tomará Ignacio Hid”.

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