Augusto Lemble: “nunca sentí tanto miedo en mi vida”

14 abril, 2020 Leido: 843

En primera persona y a través de un audio de Whatsapp, Augusto Lemble relató cómo fue su viaje desde que ingresó al país hasta llegar a Claromecó. “Siempre usando barbijo y alcohol en gel, hice unas pocas paradas para cargar combustible y por los controles policiales y de tránsito de las rutas. En Tres Arroyos estuve parado bastante tiempo, porque sabía que en Claromecó iba a tener problemas para ingresar aún teniendo toda la documentación necesaria”, describió.

“Tuve que ser escoltado hasta mi domicilio en Claromecó, lo que está bien porque la policía tiene que facilitar el tránsito de las personas hasta el lugar donde tienen que hacer la cuarentena, y verificar que efectivamente se haga. Me avisaron que iban a pasar todos los días, y les dije que no tenía inconveniente en que se quedaran incluso afuera para comprobarlo. Nunca quise ser una amenaza para nadie, por eso tenía toda la documentación necesaria”, aseguró.

“Al llegar a mi casa, con muchas amenazas y violencia en general, vi que se juntaban más de cincuenta personas, y nunca tuve tanto miedo en mi vida. Fue muy fuerte lo que viví sin haber hecho nada malo. Paso mucho tiempo durante el año en Claromecó y he ido toda mi vida, pero todo fue tan duro que terminaron por echarme de mi domicilio personas que estaban ahí, poniéndose en riesgo ellas mismas y a mí también, pensando que sus vidas valían más que la mía. Espero que esto sirva de enseñanza, esto se hizo muy grande, llamo a que haya unión y empatía, de esto salimos entre todos y cumpliendo con la cuarentena”, sostuvo Augusto Lemble.

Volver