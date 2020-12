Augusto y el recuerdo de la tragedia de Cromañon: “me costó reconocerme como sobreviviente”

Augusto Campos tenía 16 años y ya era seguidor de Callejeros cuando fue, en la noche del 30 de diciembre de 2004, al local de República Cromañon donde poco después se desataría la tragedia. A 16 años del incendio que costó la vida de 194 personas, contó hoy a LU24 que “estaba en el medio del público cuando la banda avisó que había que salir porque se estaba quemando el techo por una candela. En ese momento tuve un rapto de lucidez y pude divisar la puerta de salida de una manera rápida. Entonces cuando se apagaron las luces del lugar, que fue lo que complicó la posibilidad de salir de muchos pibes y pibas. Con mis amigos nos dispersamos todos, estuvimos un rato dando vueltas hasta que nos pudimos encontrar todos”, dijo.

“Hay algo que por allí no se dice mucho, y es que muchos chicos murieron después de haber logrado salir pero porque volvieron a buscar a sus amigos”, recordó. Lo que vino después fue “una situación bastante traumática, di vueltas alrededor de la manzana como perdido, sin saber muy bien qué hacer, seguramente como pienso ahora, producto del shock. Como pudimos, con mis amigos estuvimos tratando de dar una mano a los chicos que estaban saliendo”, evocó.

Músico y hoy sociólogo, Augusto asegura que “procesar Cromañon tiene muchas etapas, por momentos se necesita estar muy aferrado a lo que pasó, en otros uno se aleja un poco, pero trato de pensar lo que pasó siempre. Y cada uno lo hizo de manera diferente. Nos costó mucho tiempo hablar con ellos. Pero las mañanas del 30 siempre nos mandamos mensajes, hay un abrazo, un llanto cómplice, un decirnos ‘te quiero mucho’, y ya sabemos que esas palabras condensan todo lo que nos pasa por el cuerpo con lo que sucedió. A mí me costó reconocerme como sobreviviente, pero me parece importante que los que pertenecimos a esa movida del rock podamos armar un discurso propio sobre eso, porque a Cromañon se lo apropiaron discursos que venían de afuera de ese ambiente y que fueron muy dañinos, cuando en realidad el rock tramaba solidaridades y cosas hermosas que ese 30 de diciembre se rompieron”.

