Aumenta la jubilación mínima en Provincia de Buenos Aires

11 agosto, 2023

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció un nuevo aumento para aquellos adultos mayores que reciben la jubilación mínima en la Provincia de Buenos Aires.

Según se comunicó oficialmente, el incremento es del 28,21 por ciento para las personas jubiladas y pensionadas con haberes mínimos. Asimismo, la medida alcanzará también a los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas.

De esta manera, el incremento impactará en los ingresos de las 12.677 jubilaciones y pensiones mínimas de la Provincia, que representan el 3.8 por ciento del total de beneficios que abona mensualmente el IPS.

“Con este incremento, se consolidó una mejora del 120 por ciento en los haberes de ese universo durante el último año”, resaltaron desde el organismo bonaerense.

Por otra parte, las pensiones no contributivas que reciben niños, niñas y jóvenes menores de 21 años y las del régimen general, también se incrementarán un 28,21 por ciento. Este aumento impactará sobre un total de 25 mil bonaerenses.

Vale aclarar que el incremento se verá reflejado con el calendario de pagos de agosto y que no será necesario realizar ningún trámite extra para percibirlo. (diario4vientos)

