Aumenta la tarifa del gas a partir de este viernes

30 abril, 2026 0

El nuevo esquema de tarifas de gas dispuesto por el Gobierno nacional tendrá un impacto más fuerte en el interior del país. En ciudades donde el servicio es prestado por Camuzzi Gas Pampeana, los aumentos superarán los registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según surge de los cuadros tarifarios oficiales que entrarán en vigencia este viernes.

De acuerdo con la actualización publicada por el ENARGAS, los usuarios residenciales de la provincia de Buenos Aires —fuera del AMBA— enfrentarán subas más elevadas, especialmente en el cargo variable, es decir, el que depende del consumo.

Para la categoría más baja (R1), los valores muestran:

Cargo fijo: pasa de $3889,24 a $4057,95 (+4,3%)

Cargo variable: sube de $245,55 a $270,22 (+10%)

Este último dato resulta clave, ya que el incremento más fuerte se concentra en el consumo, lo que impactará con mayor intensidad en los meses de frío, cuando el uso del gas se incrementa.

Donde el servicio depende de Camuzzi, el ajuste podría sentirse con más fuerza que en otras regiones. A diferencia del AMBA, donde las subas rondan el 4%, en el interior el aumento total en la factura podría escalar por encima de ese porcentaje dependiendo del consumo mensual de cada hogar.

Esto implica que familias con mayor demanda —especialmente durante el invierno— verán reflejado un incremento más significativo en sus boletas.

Por qué sube más el gas en el interior

El aumento responde a varios componentes definidos por el Gobierno nacional:

Actualización del precio del gas en el sistema

Ajustes en el transporte y distribución

Recuperación de costos acumulados

Aplicación de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT), que prevé aumentos mensuales hasta 2030

En este contexto, el interior del país presenta estructuras de costos diferentes, lo que explica en parte por qué los incrementos resultan más altos que en el AMBA.

Un invierno con tarifas en alza

El nuevo cuadro tarifario llega en la antesala de los meses más fríos del año, lo que genera preocupación en los usuarios. El mayor peso del aumento en el consumo podría traducirse en facturas considerablemente más altas en invierno.

Además, el escenario energético ya muestra señales de tensión, con problemas en el abastecimiento de GNC en distintos puntos del país por el aumento de la demanda.

Claves del aumento

Entra en vigencia el 1º de mayo

Aumentos superiores al AMBA

Fuerte suba en el cargo variable (consumo)

Impacto mayor durante el invierno

Servicio a cargo de Camuzzi Gas Pampeana

Con este nuevo ajuste, el costo del gas en el interior vuelve a ubicarse en el centro de la escena, en un contexto donde el consumo estacional y la evolución de las tarifas marcarán el bolsillo de los hogares en los próximos meses.

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