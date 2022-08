Aumenta la venta de paneles solares en la ciudad

8 agosto, 2022

“La venta de paneles solares viene creciendo todo el tiempo, estuvo bastante complicada con el cambio de ministros, pero ahora está volviendo a la normalidad”, afirmó a LU 24 Iván Bellusci, propietario de la firma Solar 3A, quien señaló que son elementos importados.

La comercialización es mayor en la zona rural. “Se vende un sistema con paneles y baterías en las que se acumula la energía generada”, explicó.

Sobre el funcionamiento, detalló que “el panel solar tiene que estar con orientación de 40 o 45 grados apuntando al norte, genera energía, pasa a un regulador y después va hasta la batería”.

Para una vivienda se necesitan cuatro paneles, con un valor de alrededor de entre 45 y 50 mil pesos cada uno. “En estos casos se arma una sistema de ahorro y lo que se genera se inyecta directamente al medidor”, sostuvo.

El panel solar no necesita mantenimiento. En el sistema aislado, para las zonas rurales, las baterías se deben cambiar cada 6 o 8 años. “A los 23 o 25 años empieza a perder el 15 o 20 por ciento de la capacidad”, destacó. “En un día de lluvia no cargan, si está parcialmente nublado generan un porcentaje menor a cuando está soleado”, añadió.

En cuanto a los termotanques, sostuvo que son solamente de uso sanitario, similar a los que funcionan a gas. Se pueden colocar en un techo o en el piso, para lo que se necesita una bomba presurizadora para que llegue el agua con presión. “Sirve para el baño o la cocina. En verano, a las 9 de la mañana el agua ya llega a los 100 grados”, aseguró.

La instalación demora entre siete y diez días. Ofrecen dos líneas: presurizables y no presurizables. “Uno de 150 litros está entre 100 y 120 mil pesos”, informó.



