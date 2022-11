Aumento de tasas: Para Rossi el 45% inicial “no es disparatado, pero sería mejor espaciarlo”

Tras escuchar las explicaciones sobre el presupuesto que brindó el secretario municipal de Hacienda, Federico López Di Fondi, en la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda desarrollada este miércoles, el concejal Agustín “Yaya” Rossi (Juntos) confirmó que trabajan en una contrapropuesta y afirmó que el 45% de aumento de tasas previsto para enero “no es disparatado, pero sería mejor espaciarlo”.

“La idea es hacer una contrapropuesta teniendo en cuenta no solamente las finanzas municipales sino también las de la gente”, sostuvo.

“Estuvimos viendo las bases de presupuestación, los conceptos que usaron como para estimar los gastos que van a tener durante el año que viene y los aumentos de tasas que proyectan para poder fondearlos”, agregó.

El edil afirmó que “fue una reunión positiva. Desde nuestro bloque entendemos que la situación económica actual complica mucho cómo presupuestar, no sabemos qué inflación habrá, el año pasado se proyectaba el 33% y hubo 100%; ahora nos dicen 60% y no sabemos cuánto se vendrá para el año que viene, lo cual hace que sea un ejercicio bastante complejo y haya que analizarlo mucho”.

“La idea es hacer una contrapropuesta teniendo en cuenta no solamente las finanzas municipales sino también las de la gente. Un incremento de tasas muy alto, principalmente a principio de año cuando por ahí las pautas salariales no se cerraron, le quita cierta previsibilidad al vecino. Es un factor que tenemos en cuenta sin dejar de lado que la Municipalidad tiene que recaudar como para poder pagar los sueldos y mantener los servicios que presta en la ciudad y las localidades”, aseguró.

Respecto al 45% de incremento de tasas previsto para enero, sostuvo que “creemos que habría que revisarlo. No decimos que es disparatado, pero entendemos que sería mejor espaciarlo un poco. Estamos analizando todas las variables como para hacer una propuesta ya que no se puede trasladar el 100% del costo al vecino”.

Finalmente, sobre si habrá otro encuentro con el funcionario, expresó que “hay diálogo fluido, si surge alguna duda más haremos la consulta directamente y si vemos que tenemos muchas por ahí se convoca a otra reunión”.

