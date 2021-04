Aumento en las tarifas de energía: Picaro aseguró que desde mayo de 2019 no había ajustes

26 abril, 2021 Leido: 166

Daniel Pícaro, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Claromecó, en dialogo con LU24 comentó sobre el incremento tarifario que se anunció para las próximas facturas.

Sobre la novedad de la vigencia de nuevos cuadros tarifarios, partir del 21 de abril, Picaro indicó “las noticias no son buenas para nadie cuando hay un crecimiento de gastos, no es bueno para la ciudad, para el pueblo, ni para la cooperativa” aunque posiblemente, según aseguró, para la cooperativa pueda generar una merma en las pérdidas que se han tenido en los últimos tiempos.

En ese sentido, explicó “a partir del 21 de abril, se dispuso un cuadro tarifario de transición, a raíz de la situación de la pandemia, que el gobierno a buen criterio tomó una medida transitoria” que implica para los consumos fijos un 15 % y para los cargos variables un 6%. Además, añadió que “generalmente nunca las cooperativas tienen el poder de ajustar tarifas, esto lo decidió el organismo de contralor de todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”.

La situación en cuanto a las tarifas, se encontraba desactualizada, ya que según detalló Picaro “desde mayo de 2019 que no había ajustes tarifarios y era una situación muy complicada para las cooperativas” ya que “se nos pone muy espeso cuando hay que administrarle el dinero a nuestros asociados” y advirtió que “por ejemplo en las paritarias ultimas, en forma escalonada, llegaran a un 32% el aumento a los trabajadores, y no llegamos con este porcentaje de aumento a cubrir eso”.

Proyectos y obras programadas para el crecimiento del servicio

En cuanto al crecimiento de los servicios brindados por la cooperativa, el Presidente del Consejo de Administración expresó “hay necesidades de importancia que ya estamos preparando los proyectos, con fines de solicitar a los organismos estatales créditos, tenemos que cerrar un anillo en la zona de Dunamar, que se está haciendo una obra importante privada, y la cooperativa quiere estar a la par de ese crecimiento, se va a hacer una especie de ampliación de red”. Por otra parte, también comentó “y otra ampliación de red está resuelto por el consejo de administración, en la avenida 43 vamos a ampliar una línea de media tensión que está haciendo falta, tenemos que determinar qué cantidad de metros llevara la obra, pero está dispuesto para realizarse cuando tengamos el apoyo de los organismos nacionales o provinciales”.

Asimismo, Picaro advirtió, que “estamos muy preocupados con el crecimiento exponencial que está teniendo Claromecó, es un cálculo que no teníamos previsto tomando años anteriores, con ésta situación de la pandemia mucha gente está queriendo construir en la villa y no sabemos si será para venir a vivir” y en consecuencia esperan “estar a la altura de ese crecimiento”.

Es por ello, que resaltó que todos los servicios son los que deben acondicionarse ante la demanda, ya que no se trata sólo de energía o internet, sino también el agua: “creímos que habíamos solucionado el problema del agua en Claromecó, este verano lo hemos pasado bien, pero estamos en el límite, ya nos empieza a preocupar la producción del agua también” finalizó.

Volver