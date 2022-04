Aun con inflación, sigue habiendo demanda de libros aseguran desde “Los Siete Locos”

En pleno tránsito de la temporada de venta de textos escolares, el librero Emilio Cereijo aseguró hoy que tras el imperio de la virtualidad durante la pandemia, mucha gente volvió a los libros, que al mismo tiempo no son ajenos a la problemática de alza de precios. Además, por distintas razones, se observa un faltante, especialmente en los libros de inglés. “El 80% de los libros que me piden se consiguen, pero hay un 20% restante que está en falta, no sabemos si por falta de papel, o por problemas de importación”, admitió. Un texto de inglés, por poner un ejemplo, ronda los 1800 pesos, mientras que un libro con su carpetilla de ejercicios puede trepar hasta los 5000 o 6000 pesos. “Parece mucho, pero se usa un año, un año y medio, y es una inversión en educación, porque en realidad ese dinero lo gastamos en otras cosas menos importantes”, consideró.

En cuanto al resto de las publicaciones, aseguró que “tienen demanda, pero me preocupa que acompañan la inflación en general y por esa razón hay gente que no puede comprarlos. Están los clásicos, siempre más accesibles, por 700, 800 pesos, pero para comprar un libro nuevo hay que pensar en 1800 a 3000 pesos”.

En este momento, destacó, se están vendiendo muchos libros para jóvenes, “que leen mucho. Hay libros que salen mucho, como ‘Antes de diciembre’, ‘Boulevard’. Y el fenómeno de ‘Los Compas’, que también se pide porque los chicos lo ven en Internet y lo quieren leer, y ese acercamiento al libro es positivo”.

Finalmente, aseguró que en “Los Siete Locos” también se pueden conseguir libros de autores locales.

