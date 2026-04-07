“Aún estamos conmovidos, pero la obra de Marisa continuará” dijo Rubén Prado presidente de la Celta (audio)

7 abril, 2026 152

El contador Rubén Prado asumió formalmente la presidencia del Consejo de Administración de la Celta, luego de la triste partida de Marisa Mendiberri.

En diálogo con LU 24, expresó “es una situación compleja y con profundo dolor porque aun estamos conmovidos. Estos últimos días fueron angustiantes, ocupar el escritorio de Marisa todavía no lo incorporo, es un proceso difícil”.

El estatuto social de la Cooperativa, en su artículo 58, especifica que ante estos casos la vacancia queda cubierta por el vicepresidente, “anoche hubo asamblea, muy dura para todos, donde quedé formalmente ocupando el cargo”.

Es una cuestión emocional muy fuerte la que se está viviendo, aunque desde lo ejecutivo tenemos que ordenarnos, todos los integrantes están colaborando para la transición”.

Vanesa Echegoyen ocupará la vicepresidencia, “ella está muy interiorizada en todas las cuestiones y agradezco a todos por el acompañamiento que están teniendo conmigo, continuaremos con lo proyectado y la obra que llevaba adelante Marisa, todo tendrá continuidad tal como ella lo tenía planificado, todo seguirá con la normalidad habitual”, puntualizó Prado.

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