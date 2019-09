Aunque no firmaron el despacho, desde Juntos por el Cambio aprobarán la ordenanza de food trucks

La concejal Daiana De Grazia anticipó que la bancada de Juntos por el Cambio acompañará la sanción de la ordenanza que regula el funcionamiento de carros gastronómicos, aunque ayer no firmaron el despacho de comisión disconformes por la no incorporación de modificaciones que habían propuesto.



“Fue una ordenanza bien trabajada y en conjunto como en su momento se hizo con la de venta ambulante. Pero el Movimiento Vecinal, que es el bloque autor, no tomó en cuenta las consideraciones que yo les marqué después de reunirme con el director de Turismo Juan Moizzi y con Lucía Gardey, de Bromatología. Esta ordenanza surge de la necesidad de enmarcar la actividad de un carro gastronómico que en su momento se instaló en la plaza San Martín, que fue mal habilitado pero que necesita trabajar de manera regulada, pero llamativamente se instalaron dos carros más en la plaza del Arbol y por eso buscábamos que se contemplara el período de gracia sólo para aquellos que funcionan desde hace más de seis meses. Además se nos planteaban dudas sobre el pago del uso del espacio público por quienes venden productos como pochoclo y garrapiñada, porque ya pagan un canon. Pero al menos es un avance la existencia de una regulación, con el tiempo se verá si requiere modificaciones”, sostuvo.