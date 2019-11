Austral Motor cierra porque el presente económico no le permite seguir, dijo Jorge Cofone

28 noviembre, 2019 Leido: 1

La Firma Austral Motor SA por intermedio del titular de su directorio, Jorge Cofone, confirmó el cierre a LU24.

La circunstancia actual y las exigencias de la marca no permiten la continuidad.

Hubo un ofrecimiento para transferir a un inversor, pero no fue aceptado.

Desde 1952 que la empresa opera en el mercado, y desde el 1 de enero de 2020 cerrará como concesionaria oficial Mercedes Benz.



Cofone dijo a Radio Tres Arroyos que no se apartará del rubro y seguirá junto a cientos de inversores transportistas a los que les ha comercializado un equipo nuevo o usado.

No tendrá su negocio las características de una concesionaria formal, pero “el rubro no lo voy a dejar”.

Esto que pasa ahora no es una determinación de Mercedes Benz, sino propia de esta empresa.

Mercedes Benz se encargará de compensar a los empleados con lo que significa pagar las indemnizaciones de despido o los retiros voluntarios que se firmen.

Volver