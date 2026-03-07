Autenticidad y emoción: “Pancho” Santarén cantó en casa

Hoy también fue una noche especial para el “Campeón” Panchito Santarén. Cantó en su casa, con su gente luego de consagrarse ganador del Pre-Cosquín 2026 en la categoría solista vocal.

Una multitud se dio cita para acompañar la presentación de Francisco, El Pancho para todos nosotros, es uno de nuestros grandes valores, y hoy disfrutó de una manera distinta, a puro corazón.

Siempre conectado con la música tradicional, su estilo destaca la corriente surera, es un fiel representante de nuestra ciudad, recordando también sus raíces de Coronel Pringles.

