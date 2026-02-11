Autoconvocados en Plaza San Martín contra la Reforma Laboral

Este miércoles, en la Plaza San Martín, autoconvocados se reunieron contra la Reforma Laboral tratada por el Senado.

En una asamblea frente al Palacio Municipal, distintas voces fueron circulando entre los presentes que compartieron su oposición a la Reforma y las políticas del actual gobierno en general.

Autoconvocados, además, decidieron realizar un documento por la represión a la marcha en capital y la detención de manifestantes.

En el cierre, determinaron una nueva asamblea para el día miércoles 25 de febrero.

