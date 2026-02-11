Autoconvocados invitan a marchar contra la reforma laboral

11 febrero, 2026 0

En Tres Arroyos, el grupo de autoconvocados marchará por la tarde, a las 19:00, contra el proyecto de reforma laboral que el Senado tratará este miércoles.

La invitación se difundió por las redes. Se convoca “a toda la clase trabajadora,organizaciones sociales, sindicales y políticas, a concentrar en Plaza San Martín para luego transitar las calles del centro de la ciudad en repudio a la medida que el gobierno nacional envió al Congreso para su tratamiento.

