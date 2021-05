Autocrédito da la posibilidad de ser adjudicatario de un 0 km., una vivienda o un millón de pesos

18 mayo, 2021 Leido: 56

Autocrédito, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mercado, ofrece la posibilidad, a través de su sistema, de ahorrar para poder tener la casa propia, el auto 0 Km. o grandes sumas de dinero. Paola Bloise representante de la firma comentó en LU24 sobre los detalles de las propuestas que tiene Auto crédito para los tresarroyenses.

“Estamos muy contentos, porque darle la posibilidad la gente a que tenga su casa, su auto, o dinero, para nosotros es realmente gratificante” indicó Paola y destacó ésta posibilidad de un sistema de ahorro y capitalización, en la que “salís adjudicado y no pagas más”.

Detalló, además, que “sólo con DNI, siendo mayor de 18 años, teniendo recibo de sueldo o no se podrá acceder a éstas propuestas” por lo que no se trata de un crédito y no genera deuda en interés, y permite la posibilidad ahorrar mensualmente.

Acceder a los beneficios de autocrédito “es tener la posibilidad de que el último sábado de cada mes de salir adjudicado y dejar de pagar”, ya que “a partir de la primer cuota se le otorga un numero de 3 cifras, con el cual va a participar el último sábado de cada mes por lotería de la ciudad de buenos aires que es el ente más transparente, y si sale ese numero automáticamente deja de pagar” indicó la representante de la firma, Paola Bloise.

Asimismo, los interesados, podrán enviar un mensaje al 2932-548868 palabra PROMO y acceder a las promociones vigentes. De esta forma, informó Paola, que “en lo que es vehículo tenemos las 8 marcas lideres” y en ésta ocasión ofrecen: el Chevrolet Ónix en una cuota comercial de 6.300 pesos, Fiat Cronos con una cuota de 6.750 pesos, Ford Eco Sport 9.000 pesos, el Toyota Corolla con una cuota comercial de 8.900 pesos, el Fiat Mobi 5280 pesos siendo la cuota más accesible, y en camionetas la Chevrolet S10 con una cuota de 12.700 pesos y la Toyota Hilux con una cuota comercial de 12.500. “Al momento de adjudicar se entrega el vehículo no se paga más nada” explicó la vendedora, y además comentó que “se puede retirar el vehículo o el valor del mismo”.

Lo mismo sucede en el caso de las viviendas, y explicó que “una vivienda de 45 metros cuadrados tiene cuota comercial de 10.000 pesos y la vivienda de 58 metros cuadrados una cuota de 14.000 pesos”. Agregó en ese sentido que si el interesado tiene el terreno “instalamos la vivienda en cualquier punto del país, y si no, se puede entregar el valor nominal de la vivienda”.

Para finalizar, explicó también que se podrá “acceder al plan de 1 millón de pesos por una cuota comercial de 3.300 pesos”.

